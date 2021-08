Nieppe Château de Nieppe Nieppe, Nord Portes ouvertes au Château Château de Nieppe Nieppe Catégories d’évènement: Nieppe

18 et 19 septembre Portes ouvertes au Château * Portes ouvertes du Château et du musée. durant tout le week-end. Mini-exposition : “Il était une fois la halte gare…” *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 19h00

Entrée libre

Château de Nieppe 19 rue de Warneton – 59850 Nieppe Nieppe 59850 Nord

Château reconstruit par la famille de Ternas vers 1925.

Le parc et le château ont été acquis par la ville en 1974.

