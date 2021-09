Murol Château de Murol Murol, Puy-de-Dôme Visite Guidée du Château de Murol Château de Murol Murol Catégories d’évènement: Murol

Puy-de-Dôme

Visite Guidée du Château de Murol Château de Murol, 18 septembre 2021 11:00, Murol. Journée du patrimoine 2021 Château de Murol. Tarif préférentiel

18 et 19 septembre Visite Guidée du Château de Murol * Visite guidées par Maître Jean ou Païen En compagnie d’un personnage incontournable, arpentez le château et découvrez tous les secrets d’une châtellenie auvergnate au XVe siècle. 11h – 15h – 16h -17h Château ouvert de 10h00 à 19h00 Dernière admission : 18h00 *

samedi 18 septembre – 11h00 à 11h30

samedi 18 septembre – 15h00 à 15h30

samedi 18 septembre – 16h00 à 16h30

samedi 18 septembre – 17h00 à 17h30

dimanche 19 septembre – 11h00 à 11h30

dimanche 19 septembre – 15h00 à 15h30

dimanche 19 septembre – 16h00 à 16h30

dimanche 19 septembre – 17h00 à 17h30

Adultes : 8€60 ; Enfants de 10 à 17 ans : 3€80 ; Enfants de moins de 10 ans : gratuit. Pass sanitaire obligatoire

Château de Murol La Rivière, 63790 Murol, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes Murol 63790 Puy-de-Dôme

04 73 88 82 50 http://www.murolchateau.com Crédits : ©RABOUAN Tarif préférentiel

Catégories d'évènement: Murol, Puy-de-Dôme