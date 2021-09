Morlanne Château de Morlanne Morlanne, Pyrénées-Atlantiques Week-end de découvertes au château Château de Morlanne Morlanne Catégories d’évènement: Morlanne

18 et 19 septembre Week-end de découvertes au château * Découvrez la forteresse médiévale de Gaston Fébus et la Collection Ritter : visite libre, parcours sonore « Au temps de Fébus » et parcours numérique « la Quête du Graal » vous attendent ! Se munir de votre smartphone (bien chargé et avec un accès internet) et de vos écouteurs pour télécharger les applications des parcours : Listeners et/ou Graaly. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h30

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h30

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h30

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h30

Visite libre et parcours sonore gratuits. Parcours numérique 10€ / équipe de 5 personnes. Pass sanitaire et port du masque obligatoires.

Château de Morlanne Carrère du château, 64370 Morlanne Morlanne 64370 Lahargue Pyrénées-Atlantiques

https://cibul.s3.amazonaws.com/location82966622.jpg 05 59 81 60 27 http://www.chateaudemorlanne.fr

Érigé en 1373 par Gaston III de Foix-Béarn (dit « Gaston Fébus »), le Château de Morlanne est l’un des plus beaux exemples de construction fébusienne aux confins des Landes et du Béarn. Son architecture de pierres et de briques en fait une forteresse médiévale atypique témoignant des procédés astucieux de son architecte languedocien Sicard de Lordat. Hélène et Raymond Ritter, derniers propriétaires privés, permirent dans les années 1970 la renaissance du château avant de léguer ce dernier ainsi que toute leur collection d’objets d’art au Département des Pyrénées-Atlantiques.

