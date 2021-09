Montsoreau Château de Montsoreau-Musée d'art contemporain Maine-et-Loire, Montsoreau Visite guidée Château de Montsoreau – Musée d’art contemporain Château de Montsoreau-Musée d’art contemporain Montsoreau Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Samedi 18 septembre, 16h00 Visite guidée Château de Montsoreau – Musée d’art contemporain * Visite approfondie du château, de la collection permanente d’art contemporain du musée et de l’exposition temporaire Tomorrow’s Shelter de Didier Fiuza Faustino.

samedi 18 septembre – 16h00 à 17h00

jauge limitée

Château de Montsoreau-Musée d’art contemporain Passage du marquis de Geoffre 49730 Montsoreau Montsoreau 49730 Maine-et-Loire

https://cibul.s3.amazonaws.com/location50618940.jpg +33 (0)2 41 67 12 60 http://www.chateau-montsoreau.com

Le plus important fond mondial d’oeuvres de Art & Language

