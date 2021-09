Boivre-la-Vallée Château de Montreuil-Bonnin Boivre-la-Vallée, Vienne Fête médiévale au château Château de Montreuil-Bonnin Boivre-la-Vallée Catégories d’évènement: Boivre-la-Vallée

Fête médiévale au château Château de Montreuil-Bonnin, 18 septembre 2021 12:00, Boivre-la-Vallée. Journée du patrimoine 2021 Château de Montreuil-Bonnin. Tarif préférentiel|Sur inscription https://www.helloasso.com/associations/amis-du-chateau-de-montreuil-bonnin/evenements/journee-du-patrimoine-fete-medievale, https://www.chateaumontreuilbonnin.fr/, 06 45 10 65 04

18 et 19 septembre Fête médiévale au château * Participez à une fête médiévale au château de Montreuil Bonnin ! Visite guidée, banquet en costumes… L’association des amis du château, dont l’objet est l’animation et la mise en valeur du château par l’organisation d’évènements culturels et festifs organise la fête médiévale. Nombreuses animations : jeux, nombreux combats, ateliers médiévaux, chevaux et chevaliers… Les artisans compagnons qui restaurent le château montreront leurs savoir-faire. Un banquet costumé et animé est proposé le samedi soir sur commande uniquement : https://www.chateaumontreuilbonnin.fr/ *

samedi 18 septembre – 12h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

Entrée à la fête médiévale 5,5€ et gratuit -8 ans / Entrée fête médiévale + visite guidée 9,5€ et gratuit -8 ans / Banquet animé en costumes sur réservation 28€. Réservation obligatoire. Pass sanitaire obligatoire.

Château de Montreuil-Bonnin 4 rue du château, 86470 Montreuil-Bonnin Boivre-la-Vallée 86470 Montreuil-Bonnin Vienne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location53560654.jpg?_ts=1631027751898 06 45 10 65 04 http://www.chateaumontreuilbonnin.fr/

Témoin exceptionnel de l’architecture militaire du début du XIIIe siècle, ce château est un haut lieu de l’histoire du Poitou. Il a joué un rôle militaire et économique important depuis les Plantagenêts jusqu’aux guerres de Religion. Depuis la fée Mélusine, à qui la légende attribue la construction du donjon, de nombreux personnages illustres s’y sont succédés : Aliénor d’Aquitaine, Richard Cœur de Lion, Blanche de Castille, Saint-Louis, Alphonse de Poitiers, du Guesclin, François de la Noue… La fête médiévale aura lieu dans la cour et les fossés du château de Montreuil Bonnin.

