samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

5€. Gratuit -18 ans.

Château de Montréal Le bourg, 24400 Issac Salaunes 24400 Gironde

https://cibul.s3.amazonaws.com/location6827908.jpg 05 53 81 11 03 https://www.perigord.com/listings/sites-touristiques-visites/chateau-de-montreal/

Situé à 7 km de Mussidan, l’élégant château de Montréal surplombe la vallée de la Crempse. Il s’agit d’un château de la Renaissance avec une façade ornée de colonnettes et de fenêtres à meneaux, totalement entouré de remparts et de fortifications des XIIe et XIIIe siècles. La chapelle de la Renaissance abrite une statuaire exceptionnelle, les statues des 12 apôtres, des gisants, un oratoire. Elle a été construite pour abriter une relique de la couronne d’épines du Christ trouvée sur le corps du général Talbot à la bataille de Castillon. Les souterrains datent des XIIe et XIIIe siècles. Des salons des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles montrent un ensemble de portraits périgourdins et des tapisseries d’Aubusson remarquables déclinant les fables de la Fontaine.

