Château de Montbressieux : visite de la chapelle domestique Château de Montbressieux, 18 septembre 2021 10:00, Saint-Joseph

18 et 19 septembre Château de Montbressieux : visite de la chapelle domestique * La chapelle de 20 m2 date sans doute du XVII ème siècle. Son état actuel remonte aux années 1840-1860 avec Joseph Bethenod. Elle possède des éléments remarquables comme des peintures au plafond, des vitraux qui datent de 1859 qui sont attribués à Emile Thibaud ( 1806-1896 ) qui a également travaillé à ceux de l’église de Saint-Joseph ainsi qu’à ceux de la Cathédrale Saint-Jean de Lyon. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Entrée libre.

Château de Montbressieux Château de Montbressieux, 6, route de Saint-Joseph, 42800 Saint-Joseph Saint-Joseph 42800 Loire

Chapelle domestique du Château de Montbressieux.

