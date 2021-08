Montaner Château de Montaner Montaner, Pyrénées-Atlantiques Découverte du château de Gaston Fébus en Béarn Château de Montaner Montaner Catégories d’évènement: Montaner

Pyrénées-Atlantiques

Découverte du château de Gaston Fébus en Béarn Château de Montaner, 18 septembre 2021 10:00, Montaner. Journée du patrimoine 2021 Château de Montaner. Gratuit|Tarif habituel

18 et 19 septembre Découverte du château de Gaston Fébus en Béarn * Venez découvrir le patrimoine béarnais. Les Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion idéale pour découvrir le patrimoine français. Le château de Montaner, forteresse médiévale béarnaise, participe à ces journées. Au cours de ce week-end, vous pourrez visiter l’impressionnant château de Gaston Fébus : son donjon de 40m de haut et ses murailles quasiment circulaires. La visite libre qui comprend la découverte de la partie basse du château (extérieurs, rez-de-chaussée et sous-sol) sera en accès gratuit. La visite guidée vous permettra d’accéder au donjon et à la terrasse, où vous pourrez admirer un panorama exceptionnel sur la chaîne pyrénéenne et la campagne environnnante. La visite guidée sera au tarif habituel. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h30

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h30

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Visite libre : gratuit. Visite guidée : 5€ pour les adultes. Les places en visite guidée sont limitées à 12 personnes, il est fortement conseillé de réserver. Le pass sanitaire vous sera aussi demandé pour accéder au site.

Château de Montaner Bourg, 64460 Montaner Montaner 64460 Pyrénées-Atlantiques

https://cibul.s3.amazonaws.com/location84381974.jpg 05 59 81 98 29 http://www.chateau-montaner.com

Château du XIVe siècle. Donjon aménagé sur cinq étages avec vue panoramique au sommet.

