Animation au château ! Château de Montaner, 18 septembre 2021 10:00, Montaner. Journée du patrimoine 2021 Château de Montaner. Gratuit

18 et 19 septembre Animation au château ! * Venez vous initier aux jeux en bois. Nathalie et Jean-Bernard Theil vous feront découvrir une dizaine de jeux en bois traditionnels, fabriqués à la main. Des jeux d’adresse et de plateaux pour tester votre logique, votre dextérité et votre agilité ! Amusement et convivialité garantis ! *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h30

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h30

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Gratuit. Entrée libre. Pass sanitaire obligatoire.

Château de Montaner Bourg, 64460 Montaner Montaner 64460 Pyrénées-Atlantiques

Château du XIVe siècle. Donjon aménagé sur cinq étages avec vue panoramique au sommet.

