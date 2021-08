Gissac Château de Montaigut Aveyron, Gissac Animation pour scolaires / Levez les yeux ! Château de Montaigut Gissac Catégories d’évènement: Aveyron

Gissac

Animation pour scolaires / Levez les yeux ! Château de Montaigut, 17 septembre 2021 10:00, Gissac. Journée du patrimoine 2021 Château de Montaigut. Tarif préférentiel 05 65 99 81 50

Vendredi 17 septembre, 10h00, 14h00 Animation pour scolaires / Levez les yeux ! * Cette visite permet de présenter les principaux points du château, en explorant des thèmatique comme leMoyen Âge devenir chevalier, retraçons le Moyen Âge en fonction des intérêts du groupe. (Réservé au groupe scolaire souhaitant bénéficier de la journée “Lever les yeux”) *

vendredi 17 septembre – 10h00 à 12h00

vendredi 17 septembre – 14h00 à 18h30

*

Tarif groupe, port du masque obligatoire à partir de 11 ans

Château de Montaigut Montaigut 12360 Gissac Gissac 12360 Aveyron

https://cibul.s3.amazonaws.com/location35752922.jpg 05 65 99 81 50 https://www.chateau-de-montaigut.com/ https://www.instagram.com/chateaumontaigut/

Du haut de son roc, le château de Montaigut domine depuis 1000 ans le Rougier de Camarès. Totalement en ruine en 1968, le château a entièrement été restauré par l’Association des Amis du Château de Montaigut, qui vous propose aujourd’hui de le découvrir, ainsi que ses alentours.

Crédits : © Château de Montaigut Tarif préférentiel © Anita Buffet

