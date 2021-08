Saint-Michel-de-Montaigne Château de Montaigne Dordogne, Saint-Michel-de-Montaigne Visite du domaine de Michel de Montaigne Château de Montaigne Saint-Michel-de-Montaigne Catégories d’évènement: Dordogne

17 – 19 septembre Visite du domaine de Michel de Montaigne * Profitez de visites commentées de la Tour de Montaigne et du château du XIXe siècle. Visites commentées : De la Tour de Montaigne : – 10h30

– 12h00

– 14h00

– 15h00

– 17h00 Du château du XIXe siècle : – 11h30

– 16h00 Retraite au flambeau et visite de la Tour de nuit : Samedi soir – Départ à 20h00, à la tomber de la nuit, pour une balade nocturne autour du domaine et visite de la tour de Montaigne à la lueur des flambeaux Dégustations de vins : Rouges ; Blancs secs ; Rosé ; Moelleux – Toute la journée Expositions : Sur Pierre Magne et le ferroviaire : – Toute la journée Sur les femmes ayant vécu à Montaigne : – Toute la journée Possibilité de restauration sur place *

vendredi 17 septembre – 10h00 à 18h30

samedi 18 septembre – 10h00 à 22h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h30

Parc : Gratuit. Tour : 7€. Château : 7€. Tour + Château : 12€.

Château de Montaigne Bourg, 24230 Saint-Michel-de-Montaigne Saint-Michel-de-Montaigne 24230 Dordogne

05 53 58 63 93 http://www.chateau-montaigne.com/fr/

