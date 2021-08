Tourville-sur-Arques Château de Miromesnil Seine-Maritime, Tourville-sur-Arques Circuit : Des goûts, des odeurs et des saveurs … pour tous ! Château de Miromesnil Tourville-sur-Arques Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Circuit : Des goûts, des odeurs et des saveurs … pour tous ! Château de Miromesnil, 18 septembre 2021

18 et 19 septembre Circuit : Des goûts, des odeurs et des saveurs … pour tous ! * Le principe du circuit est le suivant : Yeux bandés, les visiteurs devront à tour de rôle suivre les indications du roadbook leur permettant de passer du jardin au château et du château à la cuisine.

Une expérience en binôme favorisant l’échange entre les générations.

Les sens sont mis à l’épreuve :

En perdant celui de la vue, les visiteurs devront dessiner de mémoire la façade du château.

Odorat et papilles seront ensuite sollicités : En retirant son masque, l’un des deux membres du duo guidera son binome vers le potager pour en découvrir la richesse à l’aveugle.

L’ouïe sera sollicitée dans le hall du château : Vous y écouterez l’une des nouvelles de Maupassant sur un fond musical

La visite s’achèvera par une dégustation de thé, tisanes et douceurs en souvenir des goûters de nos grands-mères dans la cuisine du château. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

*

7€, gratuit <18 ans.

Château de Miromesnil Château, 76550 Tourville-sur-Arques Tourville-sur-Arques 76550 Seine-Maritime

https://cibul.s3.amazonaws.com/location25838214.jpg 02 35 85 02 80 http://www.chateaumiromesnil.com

Ce château, construit en 1589, vit naître Guy de Maupassant. Il possède une hêtraie composée de 3000 hêtres. Le parc renferme un potager du XIIIe siècle ainsi qu’une chapelle du XVIe siècle.

Crédits : © Chateau de Miromesnil Tarif préférentiel © Château de Miromesnil

