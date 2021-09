Raulhac Château de Messilhac Cantal, Raulhac visites guidées Journées européennes du Patrimoine Château de Messilhac Raulhac Catégories d’évènement: Cantal

Dimanche 19 septembre, 15h00, 16h00, 17h00 visites guidées Journées européennes du Patrimoine * *

dimanche 19 septembre – 15h00 à 15h45

dimanche 19 septembre – 16h00 à 16h45

dimanche 19 septembre – 17h00 à 17h45

adulte 7€ Enfants gratuits jusqu’à 18 ans

Château de Messilhac Messilhac 15800 Raulhac Raulhac 15800 Cantal

Dans un cadre naturel préservé, Messilhac offre avec son architecture authentique un témoignage unique de la Renaissance Française dans le Cantal. XIII-XIV et XVIe siècle

