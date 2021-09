Château de Marson CHÂTEAU DE MARSON, 18 septembre 2021 10:30, Rou-Marson.

Journée du patrimoine 2021 CHÂTEAU DE MARSON. Sur inscription

18 et 19 septembre

Château de Marson

Trois animateurs de l’association “Patrimoine-environnement-botanique » vous proposent de découvrir les extérieurs du château dans une visite guidée qui porte sur l’histoire et l’architecture remarquable du château, la piscine Art Déco et se termine par la visite du parc à l’anglaise.

Durée 1h30, limité à 20 personnes par visite.

Réservation obligatoire au 02 41 50 89 16 ou au 06 62 51 47 68.

samedi 18 septembre – 10h30 à 15h00

dimanche 19 septembre – 10h30 à 15h00

CHÂTEAU DE MARSON 49400 Rou-Marson Rou-Marson 49400 Maine-et-Loire

02 41 52 18 76

Le château et la seigneurie remontent au début du Moyen-Age. Il y a eu plusieurs châteaux successifs, construits par les seigneurs de la Grézille, les Lancelots-Turpin de Montmorency et le Maréchal de Maillé-Brézé. Le château et le domaine actuels ne datent que du XIXè siècle et ont été aménagés sur l’emplacement du château ancien. En 1814, il fut acheté par le Comte Baillou de la Brosse et c’est son fils qui lui donnera son visage actuel. La reconstruction est due à JOLY LETERME. Le château fut terminé en 1865, date inscrite sur une clé de voûte. En 1913, les Baillou de la Brosse vendirent le domaine à Henri Fricotelle qui le modernise, installe un ascenseur, pose d’un réseau électrique. Il fit également construire un portail décoré par le sculteur Voisine en 1925. Dans le bois, Fricotelle fit construire une piscine en 1926, inspirée à la fois de l’architecture thermale antique et de la colonnade en hémicycle d’Ardouin Mansart à Versailles.

Crédits : Sur inscription