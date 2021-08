Marlenheim Château de Marlenheim Bas-Rhin, Marlenheim Visitez librement les extérieurs de la maison des Soeurs de Ribeauvillé Château de Marlenheim Marlenheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Marlenheim

Visitez librement les extérieurs de la maison des Soeurs de Ribeauvillé Château de Marlenheim, 18 septembre 2021 09:00, Marlenheim. Journée du patrimoine 2021 Château de Marlenheim. Gratuit Handicap auditif|Handicap intellectuel|Handicap moteur

18 et 19 septembre Visitez librement les extérieurs de la maison des Soeurs de Ribeauvillé * *

samedi 18 septembre – 09h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 18h00

*

Gratuit. Entrée libre dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

Château de Marlenheim 5 rue du Château, 67520 Marlenheim Marlenheim 67520 Bas-Rhin

https://cibul.s3.amazonaws.com/location15903354.jpg 03 88 59 29 55 http://www.marlenheim.com

Ancienne cour domaniale de l’abbaye d’Andlau au Moyen Âge, le domaine passe au XVIe siècle, en 1672, à la Ville de Strasbourg, puis est la demeure de l’unique seigneur de Marlenheim jusqu’à la Révolution, faisant de ce lieu le siège du bailliage. La Ville reconstruit le « Stadelhof » vers 1767 en style classique français. Après la Révolution, le château est acheté par l’évêché de Strasbourg qui y installe une école supérieure de théologie destinée à former l’élite du clergé diocésain ; surnommée « la Petite Sorbonne », elle ferme ses portes suite au décès de Mgr Le Pappe de Trévern, survenu en ces murs en 1842. En 1916, les sœurs de la Divine Providence de Ribeauvillé prennent en location la propriété qui devient une maison de vacances et de convalescence. Elles en deviennent propriétaires en 1951 et y installent une maison de retraite pour les religieuses de la congrégation.

Crédits : Cercle d’histoire Kronthal & Mossig Marlenheim – Licence libre Gratuit Cercle d’histoire Kronthal & Mossig Marlenheim – Licence libre

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Marlenheim Autres Lieu Château de Marlenheim Adresse 5 rue du Château, 67520 Marlenheim Ville Marlenheim Age minimum 5 Age maximum 99 lieuville Château de Marlenheim Marlenheim