18 et 19 septembre Entre collections permanentes et exposition temporaire, partez à la découverte du « château des Lumières » * Profitez de visites guidées autour de l’histoire du château et de ses personnages illustres, ainsi que de visites guidées de l’exposition temporaire dédiée à la sculpture lorraine du XVIIIe siècle. « La sculpture en son château à variations sur un art majeur »

En partenariat avec le Musée du Louvre et le Palais des ducs de Lorraine – Musée lorrain. Épicentre politique des duchés lorrains au dernier siècle de leur indépendance, le château de Lunéville est aussi le creuset monumental d’un art nourri d’influences multiples. À la grandeur mâtinée de grâce aimable voulue par le duc Léopold (1698-1729) succède la fantaisie rocaille insufflée par Stanislas Leszczynski (1737-1766). Dans un palais malmené par un sort souvent contraire, la sculpture témoigne toujours du talent des artistes réunis pour concevoir le cadre d’une vie de cour brillante, du portrait des souverains au décor des appartements, en passant par les fontaines qui égayent la perspective des jardins.

C’est donc un art perçu dans toute sa diversité que l’exposition du musée du château de Lunéville entend mettre en lumière. Par la présence d’œuvres majeures, dont certaines retrouveront pour la première fois le site pour lequel elles ont été conçues, l’exposition permettra au public de renouer avec l’esprit d’un lieu aujourd’hui en pleine renaissance.

Son discours rayonnera à l’échelle du château et de son parc.

Il sera en outre prolongé par la publication d’un important catalogue, synthèse de recherches souvent inédites menées par les meilleurs spécialistes. *

Gratuit. Accès dans la limite des places disponibles. Réservation au niveau des stands d’accueil le jour J.

Edifié de 1703 à 1720 pour le duc Léopold Ier de Lorraine, sur des plans de l’architecte Germain Boffrand, le Château de Lunéville témoigne encore largement des fastes déployés il y a trois siècles par une cour brillante. L’héritage du XVIIIe siècle fait de Lunéville « le château des Lumières ». Si les flammes ont douloureusement meurtri les pierres, l’incendie du 2 janvier 2003 a épargné l’esprit des lieux. Depuis l’incendie, le château de Lunéville est l’objet d’un vaste chantier de reconstruction et de restauration. Une première phase de travaux a permis de livrer plus de 2000 m² de surfaces restaurées et équipées pour des manifestations à caractère culturel (expositions, conférences, concerts…). Depuis 2018, le musée du château de Lunéville propose également un parcours de visite permettant la découverte globale du château et de son histoire. Ce parcours est enrichi par les nouvelles acquisitions du musée et par la présence de pièces exceptionnelles issues des collections du Palais des ducs de Lorraine – Musée lorrain.

