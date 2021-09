Loyat Château de Loyat Loyat, Morbihan Visite guidée du château de Loyat Château de Loyat Loyat Catégories d’évènement: Loyat

Morbihan

Visite guidée du château de Loyat Château de Loyat, 18 septembre 2021 09:30, Loyat. Journée du patrimoine 2021 Château de Loyat. Gratuit https://www.chateau-loyat.com/journees-du-patrimoine

18 et 19 septembre Visite guidée du château de Loyat * Inscription sur : http://www.chateau-loyat.com/journees-du-patrimoine_

Groupes limités à 30 personnes, pass sanitaire requis.

5 créneaux de visite possibles le 17/09, 3 créneaux le 18/09._ La visite commentée débute sur le perron du château, elle passe dans les salles du rez-de-chaussée, vestibule, cuisine et lingerie. Puis la visite vous conduira par l’escalier d’honneur au premier niveau du château où vous découvrirez deux enfilades de salons. *

samedi 18 septembre – 09h30 à 10h45

samedi 18 septembre – 11h00 à 12h15

samedi 18 septembre – 13h30 à 14h45

samedi 18 septembre – 15h00 à 16h15

samedi 18 septembre – 16h30 à 17h45

dimanche 19 septembre – 13h30 à 14h45

dimanche 19 septembre – 15h00 à 16h15

dimanche 19 septembre – 16h30 à 17h45

*

Sur inscription – groupe de 30 personnes par visite

Château de Loyat route d’Helléan Loyat, 56800 Loyat 56800 Morbihan

https://cibul.s3.amazonaws.com/location13019670.jpg?_ts=1631003859577 https://www.chateau-loyat.com/ Crédits : Château de Loyat Gratuit Château de Loyat

Détails Catégories d’évènement: Loyat, Morbihan Autres Lieu Château de Loyat Adresse route d'Helléan Loyat, 56800 Ville Loyat lieuville Château de Loyat Loyat