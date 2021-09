Lournand Château de Lourdon Sous Lourdon Lournand, Saône-et-Loire Atelier pour les enfants “Maquettes de voûtes” au château de Lourdon (Lournand) Château de Lourdon Sous Lourdon Lournand Catégories d’évènement: Lournand

Dimanche 19 septembre, 14h00 Atelier pour les enfants “Maquettes de voûtes” au château de Lourdon (Lournand) * Connaissez-vous le château de Lourdon ? Oui ? Mais savez-vous comment sont fabriquées les arc en pierre et les voûtes romanes ?

Venez découvrir les secrets de construction des voûtes à l’aide de maquettes. Vous pourrez ensuite relever les défis de construction qui vous serons lancés à l’aide de kapla ! *

dimanche 19 septembre – 14h00 à 17h00

Entrée libre

Les ruines du château occupent une plate-forme trapézoïdale d’environ un hectare. Il en subsiste une partie des soubassements du mur d’enceinte, flanqué, au sud, d’une tour circulaire à demi détruite, dite tour du Pigeonnier et, au nord, de la tour de la Poudrière, dont l’étage supérieur émerge seul des remblais. Au milieu se dressent les vestiges de deux bâtiments implantés dans le prolongement l’un de l’autre. Une tour ronde demi-hors œuvre est adossée à l’extrémité ouest de la muraille du bâtiment oriental, laquelle supporte neuf piliers carrés de maçonnerie hauts, au maximum, de 7,50 mètres. Un cartouche aux armes de Lorraine et la date de 1586 permettent d’attribuer à Claude de Guise, abbé de Cluny, cette construction de surface imposante (13 x 40 m) connue sous le nom de « jeu de paume ».

