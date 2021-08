Partez à la découverte du château de Jean de Losse Château de Losse, 17 septembre 2021 12:00, Montignac-Lascaux.

Journée du patrimoine 2021 Château de Losse. Tarif préférentiel|Tarif habituel

17 – 19 septembre

Partez à la découverte du château de Jean de Losse

Les portes du fameux chatelet d’entrée de Losse s’ouvrent de nouveau cette année pour les journées du patrimoine.

Le ticket d’entrée donne accès à :

Le grand Logis Renaissance meublé : visite commentée 30 min

Les jardins, remparts, douves et parc : visite à loisir

Le salon de thé et l’aire de pique-nique dans le « Jardin de la Princesse »

La chasse au trésor pour les enfants et animations saisonnières

vendredi 17 septembre – 12h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 12h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 12h00 à 18h00

Gratuit -5 ans et personnes en situation de handicap ; 6€ 5-7 ans ; 8€ 12-17 ans, étudiants et groupes ; 9,50€ 18 ans et +.



Château de Losse Losse, 24290 Thonac Montignac-Lascaux 24290 Les Hautes Gardes Dordogne

http://www.chateaudelosse.com/index.htm

Malgré son apparente homogénéité que semble confirmer le millésime gravé 1570 en plusieurs endroits, le château de Losse est un véritable palimpseste architectural : il comprend des vestiges de la fin du Moyen Âge sur lesquels furent élevées de nouvelles et ambitieuses constructions au cours du XVIe siècle, en plusieurs phases.

L’essentiel des travaux est dû à un seul homme : Jean de Losse, « l’honneur et la gloire du Périgord » (selon le chanoine périgourdin Jean Tarde), qui fut chevalier des ordres du roi, gouverneur de Mariembourg, de Lyon, de Verdun et de Guyenne, maréchal de camp et capitaine du Louvre. Le grand château, avec ses magnifiques développements jardiniers, témoigne de cette carrière éblouissante et hors du commun.

©Château de Losse ©Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, Barroche Adrienne