18 et 19 septembre Château de Lorrière * Visite libre – commentée à la demande – le samedi et le dimanche dans les jardins et extérieurs du château de Lorrière, 15ème siècle, surplombant la petite vallée de la Marconne. Promenades vers le menhir et le dolmen, vers le vieux moulin Pichon. Une exposition de peintures d’artistes amis des lieux et une démonstration de tournage sur bois seront proposées aux visiteurs. Le samedi après-midi, puis le dimanche en fin de matinée, aura lieu une présentation de dressage avec les magnifiques chevaux frisons de Jacques et Anita Aubry dont le haras du Graffard jouxte le domaine de Lorrière. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 17h00

2€ à partir de 22 ans

Logis du 15 eme, avec chapelle, construit sur un ancien site préhistorique (peulvan/dolmen) et médiéval, dont les vestiges imprègnent encore les lieux. Il a été agrandi au 19ème par l’architecte angevin Dainville, qui en a ouvert la terrasse sur la vallée de la Marconne. Les jardins à la française ont été dessinés en 1930 par l’architecte paysagiste Jules Vacherot, ancien architecte en chef des jardins de Paris.

