Lorentzen Château de Lorentzen Bas-Rhin, Lorentzen Visite musicale du site castral de Lorentzen Château de Lorentzen Lorentzen Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Lorentzen

Visite musicale du site castral de Lorentzen Château de Lorentzen, 19 septembre 2021 15:45, Lorentzen. Journée du patrimoine 2021 Château de Lorentzen. Tarif préférentiel|Sur inscription 03 88 00 40 39

Dimanche 19 septembre, 15h45 Visite musicale du site castral de Lorentzen * Inédit – Entre anecdotes du guide et pièces de musique jouées par l’ensemble de saxophones Saxs’Union, découvrez de manière inédite le site castral de Lorentzen. Au programme, Mozart, Vivaldi, Duke Ellington et bien d’autres… *

dimanche 19 septembre – 15h45 à 18h00

*

5€ adulte ; 3€ 12-17 ans 3€ ; gratuit -12 ans. Sur inscription, places limitées. Rdv à l’Office de Tourisme de l’Alsace Bossue à 15h45. Pass sanitaire obligatoire

Château de Lorentzen Rue Principale, 67430 Lorentzen Lorentzen 67430 Bas-Rhin

https://cibul.s3.amazonaws.com/location95597915.jpg?_ts=1629818560178 03 88 00 40 39 http://www.tourisme.alsace-bossue.net

Le château de Lorentzen a été construit entre 1328 et 1334 par Frédéric II de Sarrewerden. Le château de plaine, ou « Wasserburg », était à l’origine entouré d’un fossé, alimenté en eau par la rivière Eichel toute proche. Certains éléments défensifs sont encore visibles : feuillures dans lesquelles s’encastrait le pont levis, meurtrières, gonds qui servaient à soutenir les imposantes portes, etc. Le château a subi plusieurs transformations au cours de son histoire : toit à pans brisés recouvert d’ardoise (XVIIIe siècle), installation d’un escalier à balustres de style baroque (XVIIIe siècle). Après la Révolution, la dernière habitante issue des princes de Nassau Sarrebrück fuit le château. Il est alors confisqué et vendu aux Biens nationaux. Il est aujourd’hui divisé en 7 propriétés privées et est partiellement habité. Ses dépendances (moulin et grange dimière) renferme un centre d’initiation à la nature, la culture et l’environnement : la grange aux paysages qui présente une exposition permanente « Secrets de Paysages ».

Crédits : ©Yvon Meyer Tarif préférentiel|Sur inscription ©Ralph Hammann, sous licence Creative Commons

Détails Heure : 15:45 - 18:00 Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Lorentzen Autres Lieu Château de Lorentzen Adresse Rue Principale, 67430 Lorentzen Ville Lorentzen lieuville Château de Lorentzen Lorentzen