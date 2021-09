Longecourt-en-Plaine Château de longecourt-en-plaine Côte-d'Or, Longecourt-en-Plaine Visite du château de Longecourt Château de longecourt-en-plaine Longecourt-en-Plaine Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Longecourt-en-Plaine

Visite du château de Longecourt Château de longecourt-en-plaine, 18 septembre 2021 11:00, Longecourt-en-Plaine. Journée du patrimoine 2021 Château de longecourt-en-plaine. Tarif préférentiel 06 14 43 35 68, 03 80 39 88 76

18 et 19 septembre Visite du château de Longecourt * Le chateau, dans un parc de 40 ha, présente trois ailes cantonnées de tours rondes. Il est entouré de douves en eau que traversent deux ponts, l’un du XIIIème siècle, l’autre du XIXème siècle.

Ses murs présentent deux décors différents superposés. Visite libre des extérieurs et visites guidées des intérieurs.

Sans inscription. *

samedi 18 septembre – 11h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 11h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 17h00

*

Visite guidée 5€, Gratuit < 16 ans/ Visite libre des extérieurs gratuite

Château de longecourt-en-plaine 2 A rue du château, 21110 Longecourt-en-Plaine Longecourt-en-Plaine 21110 Côte-d’Or

https://cibul.s3.amazonaws.com/location11297151.jpg 0651104173 http://www.chateaudelongecourt.com/ https://www.facebook.com/pages/Chateau-de-Longecourt-en-Plaine/136809156338570?ref=ts&fref=ts,https://twitter.com/ChatoLongecourt

Le temps a mis à jour sur ses murs les fortunes et infortunes de ses propriétaires. Le château fut construit au XVe siècle sur les ruines d’une ancienne forteresse. Brûlé en 1636 par les impériaux, il est sauvé en 1680 et redécoré par l’architecte Lenoir dit Le Romain en 1756. Enfin, en 1860, il gagne une galerie et un pont.

Crédits : ©châteaudelongecourt Tarif préférentiel

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, Longecourt-en-Plaine Autres Lieu Château de longecourt-en-plaine Adresse 2 A rue du château, 21110 Longecourt-en-Plaine Ville Longecourt-en-Plaine Age maximum 99 lieuville Château de longecourt-en-plaine Longecourt-en-Plaine