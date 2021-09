Bagnolet Château de l'Étang Bagnolet, Seine-Saint-Denis L’esquisse d’une ville, Bagnolet en 1893 et 2021 Château de l’Étang Bagnolet Catégories d’évènement: Bagnolet

Seine-Saint-Denis

L’esquisse d’une ville, Bagnolet en 1893 et 2021 Château de l’Étang, 18 septembre 2021 10:00, Bagnolet. Journée du patrimoine 2021 Château de l’Étang. Gratuit

18 et 19 septembre L’esquisse d’une ville, Bagnolet en 1893 et 2021 * Découvrez la nouvelle exposition du château de l’Étang « l’esquisse d’une ville, Bagnolet en 1893 et 2021 ». Cette exposition propose des esquisses de Bagnolet réalisées par quatre peintres du XIXe siècle et des contemporains. Vous pourrez profiter, sur inscription, d’une visite guidée de l’exposition. Visite libre : samedi 18 et dimanche 19 septembre de 10 h à 18 h *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

*

Château de l’Étang 198 avenue Gambetta 93170 Bagnolet Bagnolet 93170 Seine-Saint-Denis

0149936017 Crédits : Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Bagnolet, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Château de l'Étang Adresse 198 avenue Gambetta 93170 Bagnolet Ville Bagnolet lieuville Château de l'Étang Bagnolet