Présentation historique du costume civil Château de l'Emperi 13300 Salon de Provence, 18 septembre 2021 16:00, Salon-de-Provence Journée du patrimoine 2021 Gratuit

Samedi 18 septembre, 16h00 Présentation historique du costume civil * Venez assister à un défilé de mode inédit pour découvrir ce que portaient les hommes et les femmes sous Napoléon et les évolutions vestimentaires. *

samedi 18 septembre – 16h00 à 17h00

Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Château de l'Emperi 13300 Salon de Provence Montée du puech Salon de Provence Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône

musée mairie de salon de Provence

Association Coudre l'Histoire

