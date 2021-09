Salon-de-Provence Château de l'Emperi 13300 Salon de Provence Bouches-du-Rhône, Salon-de-Provence suivez le guide Château de l’Emperi 13300 Salon de Provence Salon-de-Provence Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

suivez le guide Château de l’Emperi 13300 Salon de Provence, 18 septembre 2021 10:00, Salon-de-Provence. Journée du patrimoine 2021 Château de l’Emperi 13300 Salon de Provence. Gratuit|Sur inscription 04 90 44 14 73-

18 et 19 septembre suivez le guide * → Visite « A l’attaque » spécial jeune public à 10h

Public famille (à partir de 6 ans)

Les enfants pourront partir à l’assaut du château fort, comprendre son système défensif, ses fortifications et son architecture… → Visite « Le château de l’Emperi, patrimoine et architecture » à 15h

Tout public

Pour tout savoir sur l’une des plus ancienne forteresse de Provence et son histoire à travers les siècles, suivez le guide ! *

samedi 18 septembre – 10h00 à 11h00

samedi 18 septembre – 15h00 à 16h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 11h00

dimanche 19 septembre – 15h00 à 16h00

sur inscription, places limitées

Château de l’Emperi 13300 Salon de Provence Montée du puech Salon de Provence Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône

musée mairie de salon de Provence

Crédits : Salon de Provence Gratuit|Sur inscription

