Dinan Château de Léhon Côtes-d'Armor, Dinan Visite libre du Château de Léhon Château de Léhon Dinan Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Dinan

Visite libre du Château de Léhon Château de Léhon, 18 septembre 2021 10:00, Dinan. Journée du patrimoine 2021 Château de Léhon. Gratuit

18 et 19 septembre Visite libre du Château de Léhon * *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

*

Château de Léhon 5069 Route de Calorguen (rue du château – Léhon) – 22100 Léhon-Dinan Dinan 22100 Léhon Côtes-d’Armor

https://cibul.s3.amazonaws.com/location68761878.jpg http://www.mairie-lehon.fr/decouvrir/histoire-et-patrimoine/le-chateau-de-lehon/ https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA22000021,https://monumentum.fr/ruines-chateau-pa22000021.html

Bâtie sur un éperon rocheux, la forteresse de Léhon défendait l’entrée de la vallée de la Rance. Le château est mentionné dans l’histoire pour la première fois en 1034, lors de la guerre d’héritage qui opposa Alain et Eudon, fils du duc de Bretagne, Geoffroy Ier.

Crédits : Cl. Service Patrimoines, Ville de Dinan Gratuit Cl. Service Patrimoines, Ville de Dinan

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Dinan Autres Lieu Château de Léhon Adresse 5069 Route de Calorguen (rue du château - Léhon) - 22100 Léhon-Dinan Ville Dinan lieuville Château de Léhon Dinan