Maisonnais-sur-Tardoire Château de Lavauguyon Haute-Vienne, Maisonnais-sur-Tardoire Découvre les ruines d’un château médiéval du XVe siècle Château de Lavauguyon Maisonnais-sur-Tardoire Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Maisonnais-sur-Tardoire

Découvre les ruines d’un château médiéval du XVe siècle Château de Lavauguyon, 18 septembre 2021 14:00, Maisonnais-sur-Tardoire. Journée du patrimoine 2021 Château de Lavauguyon. Gratuit

18 et 19 septembre Découvre les ruines d’un château médiéval du XVe siècle * *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h30

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h30

*

Gratuit. Entrée libre.

Château de Lavauguyon Lavauguyon, 87440 Maisonnais-sur-Tardoire Maisonnais-sur-Tardoire 87440 Haute-Vienne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location60739378.jpg?_ts=1630317191752 https://www.facebook.com/lesamisduchateaulavauguyon

Château du XVe – XVIe siècle, démantelé après la Révolution. La commune et l’association souhaitent sauver les ruines afin d’en faire un lieu vivant.

Crédits : ©Association les amis du château de Lavauguyon Gratuit ©Haute-Vienne Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Maisonnais-sur-Tardoire Autres Lieu Château de Lavauguyon Adresse Lavauguyon, 87440 Maisonnais-sur-Tardoire Ville Maisonnais-sur-Tardoire lieuville Château de Lavauguyon Maisonnais-sur-Tardoire