18 et 19 septembre

18 et 19 septembre Parc de Domaine de l’Auneau * Parc du XIXème siècle qui surplombe la vallée du Petit Lay.

La promenade dans ce parc-paysage ménage des vues panoramiques remarquables qui renvoient à l’identité paysagère de la Toscane.

Label « Jardin remarquable ». *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

5€/adulte et gratuit/enfant

Chateau de l’Auneau Château de L’Auneau – 85110 Chantonnay, 85110 Chantonnay Chantonnay 85110 Vendée

https://cibul.s3.amazonaws.com/location64365317.jpg 06 80 48 25 61 http://www.chateaulauneau.com

Cet atypique château, villa-castel italianisante, a été édifiée en 1899 pour le Professeur Edouard Grimaux, Membre de l’Institut, sur les plans de l’architecte Joseph Libaudière. Le parc qui l’entoure est labellisé “Jardin remarquable” par le Ministère de la Culture et de la Communication. La particularité de ce parc est sa position en belvédère sur la vallée du Petit Lay offrant des vues panoramiques exceptionnelles qui envoient à l’identité paysagère de la Toscane.

