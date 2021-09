Plémet Château de Launay Guen Côtes-d'Armor, Plémet Visite commentée du Château de Launay Guen Château de Launay Guen Plémet Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Visite commentée du Château de Launay Guen Château de Launay Guen, 18 septembre 2021 14:00, Plémet. Journée du patrimoine 2021 Château de Launay Guen. Tarif habituel

18 et 19 septembre Visite commentée du Château de Launay Guen * *

samedi 18 septembre – 14h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 19h00

3€ / Gratuit pour les mineurs.

Château de Launay Guen Lieu-dit Launay Guen 74, 22210, Plémet Plémet 22210 Plémet Côtes-d’Armor

https://cibul.s3.amazonaws.com/location72856562.jpg?_ts=1631231526880 0761935131 http://www.chateaulaunayguen.com https://www.facebook.com/domaineduchateaudelaunayguen/

Château néo gothique de 1100 M2 construit par le comte Mottin de la Balme en 1853 au sein d’un parc paysager de 15 hectares avec plusieurs arbres remarquables dont un sequoia planté en 1875 de 7 m de circonférence.

Crédits : Launay Guen – Façade Nord Tarif habituel Launay Guen – Façade sud

