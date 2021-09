Fourneaux Château de l’Aubepin Fourneaux, Loire Visite guidée du château de l’Aubepin Château de l’Aubepin Fourneaux Catégories d’évènement: Fourneaux

18 et 19 septembre Visite guidée du château de l’Aubepin * Manifestation voitures anciennes le dimanche *

samedi 18 septembre – 11h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 11h00 à 16h30

Visite guidée – Tarif 3€ adultes (gratuit pour les enfants)

Château de l'Aubepin, 42470 Fourneaux

https://cibul.s3.amazonaws.com/location18503983.jpg +33604677815 https://www.leroannais.com/patrimoine/sites-monuments/chateau-de-laubepin/

Situé dans le département de la Loire, à 30 minutes de Roanne, le Château de l’Aubépin est entouré d’un jardin à la française dessiné par André Le Nôtre. Classé Monument Historique, cet édifice a été restauré au XVIe siècle dans un style Renaissance Italienne qui lui donne son originalité architecturale

