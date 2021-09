Vacquières Château de Lascaux Hérault, Vacquières Visite guidée du domaine viticole Château de Lascaux Vacquières Catégories d’évènement: Hérault

Vacquières

Visite guidée du domaine viticole Château de Lascaux, 18 septembre 2021 10:00, Vacquières. Journée du patrimoine 2021 Château de Lascaux. Gratuit|Sur inscription 0467590008, info@chateau-lascaux.com

Samedi 18 septembre, 10h00, 14h00, 16h00 Visite guidée du domaine viticole * Présentation du domaine et de l’appellation avec point de vue sur la garrigue, puis visite commentée de la cave. Visite de la cuverie, du chai à barriques et de la ligne d’embouteillage. Exceptionnellement à l’occasion des Journées du patrimoine, dégustation de moût de raisin depuis la cuve. La visite se poursuit au caveau, un ancien prieuré du XIIe siècle, pour la dégustation des vins du domaine. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 11h30

samedi 18 septembre – 14h00 à 15h30

samedi 18 septembre – 16h00 à 17h30

*

Visite exceptionnellement gratuite pour les Journées du patrimoine. Réservation obligatoire

Château de Lascaux Route du Brestalou 34270 Vacquières Vacquières 34270 Hérault

https://cibul.s3.amazonaws.com/location68962597.jpg 0467590008 http://www.chateau-lascaux.com https://www.facebook.com/chateau.lascaux,https://www.instagram.com/chateaudelascaux/

Château de Lascaux est un domaine viticole historique en Pic Saint-Loup. La famille Cavalier s’est établie au XVIe siècle à Vacquières, au cœur de la garrigue. Elle poursuit aujourd’hui une histoire familiale, en osmose avec le milieu naturel riche qui l’entoure. Le domaine mêle tradition et modernité : le caveau de dégustation est un ancien prieuré du XIIe siècle, au cœur du village. Quand à la nouvelle cave, elle a été construite en 2013 et a permis de faire évoluer la précision des vins, notamment avec la vinification parcellaire.

Crédits : © Frédéric Morel Gratuit|Sur inscription Frédéric Morel

Détails Heure : 10:00 - 17:30 Catégories d’évènement: Hérault, Vacquières Autres Lieu Château de Lascaux Adresse Route du Brestalou 34270 Vacquières Ville Vacquières Age maximum 99 lieuville Château de Lascaux Vacquières