Lantilly Château de Lantilly Côte-d'Or, Lantilly Château de Lantilly et son jardin potager fleuri , label “Jardin Remarquable” Château de Lantilly Lantilly Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Lantilly

Château de Lantilly et son jardin potager fleuri , label “Jardin Remarquable” Château de Lantilly, 17 septembre 2021 10:00, Lantilly. Journée du patrimoine 2021 Château de Lantilly. Tarif habituel Handicap auditif|Handicap visuel|Handicap moteur|Handicap psychique

17 – 19 septembre Château de Lantilly et son jardin potager fleuri , label “Jardin Remarquable” * Le château de Lantilly, appelé “château aux cent fenêtres”, ne se visite que pendant les Journées du Patrimoine. Il est dans la famille depuis 250 ans. Entouré d’un parc à l’Anglaise, il possède quelques arbres remarquables et une vue splendide sur la vallée des Laumes et la campagne environnante. Le potager fleuri, créé en 2000 par Claire et Bertrand de Virieu, avec Camille Muller, est classé Jardin Remarquable. D’une surface d’1 ha, il a la forme atypique d’un oeil. Strutctué par des haies de charmes, de buis et d’ifs, il possède plusieurs chambres : Le jardin de la serre ou jardin d’aromatiques,

le jardin de fleurs autour de la cabane,

le jardin du bassin ou jardin zen,

au centre, les planches potagères où se mêlent fleurs et légumes. *

vendredi 17 septembre – 10h00 à 12h00

vendredi 17 septembre – 14h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

*

5 € par personne,4€ pour les groupes d’au moins 10 personnes,gratuit pour les enfants jusqu’à 18 ans.Visite libre des jardins et visite guidée du château.

Château de Lantilly Château de Lantilly 21140 Lantilly Lantilly 21140 Côte-d’Or

https://cibul.s3.amazonaws.com/location58657002.jpg 06 14 09 55 69

Il est appelé Château aux cent fenêtres et domine la vallée des Laumes sur laquelle il offre une vue exceptionnelle. Il a été construit en 1709 et est entouré d’un parc à l’Anglaise et possède un jardin potager bénéficiant du label “Jardin Remarquable”.

Crédits : Tarif habituel Claire de Virieu (libre de droit)

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, Lantilly Autres Lieu Château de Lantilly Adresse Château de Lantilly 21140 Lantilly Ville Lantilly lieuville Château de Lantilly Lantilly