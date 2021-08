Langeais Château de Langeais Indre-et-Loire, Langeais Visite guidée des salles principales Château de Langeais Langeais Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Langeais

Visite guidée des salles principales Château de Langeais, 18 septembre 2021 11:00, Langeais. Journée du patrimoine 2021 Château de Langeais. Tarif préférentiel

18 et 19 septembre Visite guidée des salles principales * *

samedi 18 septembre – 11h00 à 11h50

samedi 18 septembre – 12h00 à 12h50

samedi 18 septembre – 14h00 à 14h50

samedi 18 septembre – 15h00 à 15h50

samedi 18 septembre – 16h00 à 16h50

samedi 18 septembre – 17h00 à 17h50

dimanche 19 septembre – 11h00 à 11h50

dimanche 19 septembre – 12h00 à 12h50

dimanche 19 septembre – 14h00 à 14h50

dimanche 19 septembre – 15h00 à 15h50

dimanche 19 septembre – 16h00 à 16h50

dimanche 19 septembre – 17h00 à 17h50

*

Tarif : 9€ | Enfant (10-17) : 5,50€ | Gratuit – de 10 ans

Château de Langeais Place Pierre-de-Brosse 37130 Langeais Langeais 37130 Indre-et-Loire

https://cibul.s3.amazonaws.com/location19603608.jpg 02 47 96 72 60 http://www.chateau-de-langeais.com

La demeure royale de Langeais construite sur ordre de Louis XI, révèle derrière ses hauts murs et son chemin de ronde, une résidence agréable largement ouverte sur les jardins, entre Moyen Âge et Renaissance… Chambres à l’ambiance feutrée, grandes salles parées de tentures prestigieuses des XVe et XVIe siècles, mobilier richement sculpté vous révèlent la vie quotidienne des grands seigneurs.

Au pied des jardins se dresse le donjon de Foulques Nerra avec son échafaudage médiéval et ses machines de levage. Les visiteurs découvriront aussi le parc avec entre autres les vestiges de la chapelle Saint-Sauveur et le belvédère sur la Loire.

Crédits : ©J.B.Rabouan Tarif préférentiel Guillaume Lachaud

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Langeais Autres Lieu Château de Langeais Adresse Place Pierre-de-Brosse 37130 Langeais Ville Langeais Age minimum 7 Age maximum 99 lieuville Château de Langeais Langeais