samedi 18 septembre – 13h30 à 19h00

dimanche 19 septembre – 13h00 à 17h30

Entrée libre, venir avec toute votre curiosité pour la visite. Possibilité de donner une pièce aux guides si vous le désirez pour continuer à faire vivre le chateau.

Maison rurale 15è s. en L avec une tour d’angle hexagonale, devenue un U par la construction d’une chapelle à la renaissance. A cette époque, extension par un pavillon à l’arrière avec un escalier en cloître et par un puits “en chapelle”. Modification des façades au 18è s. Parc à l’anglaise.

