promenade commentée autour de l’Île de la Thève Château de Lamorlaye, 19 septembre 2021 10:00, Lamorlaye.

Journée du patrimoine 2021 Château de Lamorlaye. Gratuit 0622054236, lamorlayealma@gmail.com

Dimanche 19 septembre, 10h00

promenade commentée autour de l’Île de la Thève

Promenade le long du ru Saint-Martin et de la vieille Thève, au cœur de Lamorlaye, entre village et nature : rendez-vous devant la grille du château de Lamorlaye pour évoquer au cours d’une marche très facile d’environ 2 heures : le parc du château, l’église Saint-Nicolas, les anciennes écoles, la première mairie, le vieux château du 12ème siècle et le parcours de nos rivières que nous retrouverons en bordure de l’île de la Thève ; cette zone humide autrefois maltraitée reprend peu à peu ses droits ; elle abrite en limite ouest les jardins familiaux que nous pourrons visiter.

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

limité à 25 personnes – inscription recommandée



Château de Lamorlaye 13 rue Michel Bléré – 60260 Lamorlaye Lamorlaye 60260 Oise

06 22 05 42 36 http://www.lamorlayealma.wordpress.com

Lamorlaye est une ville du sud de l’Oise, située près de Chantilly.

Vestiges du passé, des constructions d’après la Guerre de Cent Ans et de la Deuxième Guerre Mondiale ; le Château de Lamorlaye se situe au cœur de la ville, dans la Forêt du Lys, créé par les princes de Condé. Son jardin a été transformé en un parc à l’anglaise.

L’Association Lamorlaye Mémoire et Accueil, l’ALMA, travaille à faire connaître le passé de Lamorlaye et à rapprocher ses habitants.

Crédits : © ALMA Gratuit