Découverte du château et de ses faïences Château de Lacypierre, 17 septembre 2021 15:00, Saint-Crépin-et-Carlucet

17 – 19 septembre Découverte du château et de ses faïences * Emouvante visite avec Isabelle ou Florence, les propriétaires, qui vous feront découvrir l’histoire du château et de sa restauration ainsi que celle de la famille des Benié de Lacypierre. Les intérieurs chalheureux abritent un mobilier et une collection de faïences anciennes remarquables. Vous pourrez également accèder aux combles aux toits de lauze. *

vendredi 17 septembre – 15h00 à 17h00

samedi 18 septembre – 10h30 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 10h30 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 17h00

7.50€ adultes. Gratuit -12 ans.

Château de Lacypierre Le vieux Bourg, 24590 Saint-Crépin-et-Carlucet Saint-Crépin-et-Carlucet 24590 Dordogne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location9507409.jpg 06 48 71 30 16 http://www.chateau-lacypierre-perigord.fr

Ancien fief féodal, reconstruit au XVe siècle par les Benié de Lacypierre, famille de magistrats de Sarlat et officiers royaux, sur une souche plus ancienne ayant appartenue au XIIIe siècle aux chevaliers de Ferrières. Le bâtiment possède deux tours, l’une hexagonale portant l’escalier en vis, l’autre carrée sommée d’un pigeonnier. L’ensemble est entièrement couvert de lauzes. Les intérieurs sont meublés et habités toute l’année par les propriétaires. On peut y voir une collection de faïences du XVIIIe siècle.

Crédits : Licence libre Tarif habituel ©Bailor

Détails Catégories d'évènement: Dordogne, Saint-Crépin-et-Carlucet