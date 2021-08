Visite guidée du château de La Verrière Château de la verrière, 19 septembre 2021 10:30, La Verrière.

Journée du patrimoine 2021 Château de la verrière. Gratuit|Sur inscription 0134522880, museedelaville@sqy.fr

Dimanche 19 septembre, 10h30, 14h00, 15h30, 17h00

Visite guidée du château de La Verrière

*

Bâti à partir du XVIe siècle, le château a connu une histoire mouvementée et de nombreux propriétaires. Si la construction de l’édifice actuel a commencé en 1507, avec l’achat de la terre de La Verrière par Barthélemy Séguier, il a été enrichi au XVIIe siècle de jardins confiés aux plus grands paysagistes et jardiniers. Aussi la perspective du parc, aujourd’hui protégée au titre des Monuments historiques, pourrait-elle avoir été créée par Le Nôtre. Dans les années 1950, il est racheté par la MGEN (Mutuelle Générale de l’Éducation Nationale) pour y installer un centre psychiatrique innovant sous l’égide de Marcel Rivière, instituteur et président fondateur de la MGEN.

Une visite guidée exceptionnelle pour découvrir l’histoire et l’architecture de ce château, de son embellissement au Grand Siècle à sa chapelle dans le style des Ateliers d’Art Sacré en passant par ses salons restitués par un riche américain et sa jolie salle de bain toute de marbre et de miroirs.

*

dimanche 19 septembre – 10h30 à 11h30

dimanche 19 septembre – 14h00 à 15h00

dimanche 19 septembre – 15h30 à 16h30

dimanche 19 septembre – 17h00 à 18h00

*

Sur réservation, port du masque à partir de 11 ans et pass sanitaire obligatoires



Château de la verrière Avenue de Montfort, 78320 La Verrière La Verrière 78320 Yvelines

https://cibul.s3.amazonaws.com/location54013642.jpg

Aujourd’hui centre de séminaires de la Mutuelle générale de l’Éducation nationale, le château est bâti à partir du XVIe siècle par la puissante famille Séguier. Des traces des remaniements opérés au fil des siècles sont à découvrir à l’intértieur : boiseries XVIIIe, cuisine héritée du XIXe siècle et chapelle aux inspirations Art Déco. La perspective du jardin est protégée au titre des Monuments historiques.

Crédits : @ Musée de la ville /D. Huchon Gratuit|Sur inscription