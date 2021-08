Les visites apprenantes du Château de la Tourlandry Chateau de la Tourlandry, 17 septembre 2021 14:30, La Tourlandry.

Journée du patrimoine 2021 Chateau de la Tourlandry. Tarif préférentiel 06 49 56 80 13, assochateaulatourlandry@gmail.com

17 – 19 septembre

Les visites apprenantes du Château de la Tourlandry

“Des graines et pavés d’hier au musée et jardin d’aujourd’hui ” en trois parties apprenantes

Une visite intérieure conférence avec départ toutes les heures par petits groupes dans des salons d’exception du second empire sur le théme de la révolution industrielle

Une visite extérieure guidée sur tout le domaine de 3 Hectares avec une flanerie documentée sur les découvertes botaniques du XIXe siécle et les sciences du vivant au sens large

La visite libre donne accés aux batiments d’enceinte , leur histoire “De Clovis à Napoléon III ” et son BAR à THE/ INFUSION et FLeurs

vendredi 17 septembre – 14h30 à 20h30

samedi 18 septembre – 10h30 à 13h30

samedi 18 septembre – 14h30 à 20h30

dimanche 19 septembre – 10h30 à 13h30

dimanche 19 septembre – 14h30 à 15h00

dimanche 19 septembre – 15h00 à 18h30

visites conférences départ toutes les heures selon ordre d’arrivée



Chateau de la Tourlandry allée de Maillé – 49120 Chemillé-en-Anjou La Tourlandry 49120 Maine-et-Loire

Niché au cœur du village de La Tourlandry auquel il donnera son nom, le château est entouré de magnifiques douves du XIème siècle pleines eaux encore navigables.

Son histoire commence avec un Landricuss Dunensis qui est à l’origine de la construction de la première tour du château et probable-ment des douves. D’autres bâtiments feront leurs apparitions au fil des ans comme les deux Tours carrés qui conservent les pieds dans l’eau des douves, reliées en leur centre par un long bâtiment qui prends naissance autour de 1600 et va évoluer et s’agrandir jusqu’en 1808. Derrière les lourdes portes du château (devant le pont actuel qui fut pont levis) se cache désormais le bâtiment central construit en 1856 sur les ruines de l’ancien château fort, en zone classée archéologique qui n’a pas encore révélé tous ses secrets.

Au milieu du second empire, Napoléon III fit quelques passages à la rencontre de la propriétaire à qui il offrira des orangers et un tableau aujourd’hui visible dans l’église du village juste à ses côtés.

Au centre du carré des douves se trouve également un pigeonnier qui subit les affres du temps dont la date de construction reste encore à définir exactement.

Une statue de Cathelineau (premier généralissime de l’Armée catholique et royale des guerres de Vendée) datée par l’auteur de 1866, attends sous la voute d’entrée que l’on vienne à sa rencontre.

C’est un château qui a connu de nombreuses évolutions au fil des ans du XIeme siècle au second empire et qui entame un long chemin de restauration.

