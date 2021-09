Jujurieux Château de la tour des échelles Ain, Jujurieux Château de la Tour des Echelles Château de la tour des échelles Jujurieux Catégories d’évènement: Ain

Château de la Tour des Echelles Château de la tour des échelles, 18 septembre 2021 10:00, Jujurieux. Journée du patrimoine 2021 Château de la tour des échelles. Gratuit

18 et 19 septembre Château de la Tour des Echelles * Visite de la cour intérieure, des jardins à la française, des terrasses et des écuries.

Dans l’orangerie : exposition réalisée par les « amis du patrimoine de Jujurieux » (pass sanitaire obligatoire) *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h30

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h30

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

respect des régles sanitaire en vigueur

Château de la tour des échelles 1, place de l’Hôtel de Ville, 01640 Jujurieux Jujurieux 01640 Ain

Château du XIVe siècle (vendu une seule fois, en 1780, en 7 siècles !….). Travaux importants au XVIIe (dont des fresques classées monuments historiques), puis plus tard, après la révolution, où les 2 tours avaient été “découronnées”. Château et jardin “à la française” inscrits à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments historiques – Fresques classées Monuments historiques.

