Visite guidée Château/ Village/ Eglise Château de La Tour d’Aigues, 18 septembre 2021 11:00, La Tour-d'Aigues.

Journée du patrimoine 2021 Château de La Tour d’Aigues. Gratuit

Samedi 18 septembre, 11h00

Visite guidée Château/ Village/ Eglise

*

La Tour d’Aigues, son nom est sans malice, c’est bien une tour qui est à l’origine du village, son rôle est de surveiller la route d’Aix en Provence aux Alpes et le trafic de marchandises.

Le château Renaissance rappelle certains châteaux de l’Ile de France et des châteaux de la Loire dont il s’est inspiré. Six dynasties vont se succéder qui faisaient partie de l’élite fortunée de son époque. Véritable décor de théâtre, on peut aisément imaginer ce que fut la splendeur passée de cet édifice Renaissance en admirant le portail encore intact qui se dresse comme un arc de triomphe. L’histoire est passionnante.

Les parties souterraines abritent le musée de la faïence.

Le village : dans ce monde sans excès, émergent des porches en arrondi, typiques du début du XVIIe siècle et des impostes en fer forgé ou en fonte. Pour découvrir les mystères tourains, il faut s’enfoncer sous une porte de rempart, prendre un gentil chemin de ronde avec vue sur la campagne. Vers la place de l’église « la rue d’Eole », la mal nommée, rue des grands fours avec sa pierre maçonnique et les porches sculptés rue de l’église.

Eglise Notre-Dame-de-Romegas qui jouxte l’Hôtel de Ville autrefois prieuré.

La « litre » de l’église ainsi que la « mise au tombeau » sont les particularités de cette église.

*

samedi 18 septembre – 11h00 à 12h00

*



Château de La Tour d’Aigues Château de La Tour d’Aigues 84240 La Tour-d’Aigues La Tour-d’Aigues 84240 Vaucluse

https://cibul.s3.amazonaws.com/location37572753.jpg 04 90 07 42 10

Le château de La Tour d’Aigues en Vaucluse, propriété du Conseil Général, abrite depuis 1987, un musée des faïences. A l’occasion des travaux de restauration du château, effectués par le Conseil Général de Vaucluse, et des fouilles archéologiques menées de 1976 à 1980, un important ensemble de céramiques, verrerie, carreaux de pavement a été mis au jour. La Tour d’Aigues a été un centre de production de faïences durant la seconde moitié du XVIIIe siècle grâce » à Jean-Baptiste-Jérôme BRUNY (1724-1795), propriétaire du château. Ce descendant d’une famille de la grande bourgeoisie marseillaise était un érudit, un passionné d’histoire naturelle, de médecine, d’agronomie et grand amateur d’art. Son esprit d’entreprise, sa curiosité, son goût pour la recherche appliquée l’amena à tenter diverses expériences dans les domaines les plus variés : ainsi créa-t-il une faïencerie dans une bastide voisine du château dont certaines productions se trouvent au musée. Il s’entoura d’artistes, rechercha des gravures pouvant servir de modèles et, suivant en cela, son souci de maintenir un lien constant entre la science et le négoce, l’utile et le beau, il fit quelques essais de porcelaines.

Crédits : Collection Château de La Tour d’Aigues Gratuit