Parea x Château la Tour d’Aigues Château de La Tour d’Aigues, 18 septembre 2021 18:30, La Tour-d'Aigues.

Samedi 18 septembre, 18h30

Parea x Château la Tour d’Aigues

Le château accueille Parea pour cette première soirée de musiques électroniques, sur sa terrasse surplombant un panorama infini ! Si vous voulez la vivre avec nous, ça se passera le samedi 18 septembre, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine

C42L | 18h30-20h

Dans la chaleur de la house ou dans l’euphorie de la disco, C42L s’aventure volontiers dans des sonorite s afro empruntant des sentiers chime riques. L’invitation à la de couverte est l’essence même de ses sets, à la croise e des chemins des musiques e lectroniques.

RORRE ECCO | 20h-22h

Re sidente sur Radio Grenouille, le caractère versatile des goûts musicaux d’Aurore lui permet de ne fermer la porte à aucun style ou genre. Elle part dans tous les -bons- sens, pour votre plus grand plaisir, de celui de vos pieds qui dansent jusqu’à votre tête qui pense.

OMAKASE PRODUCTION | 22h-00h

Membres fondateurs du jeune label phocéen Omakase Recordings, DJs, producteurs et compagnons de route, Goldie B et Kumanope ont su nourrir chacune de leurs disciplines d’influences diverses et variées, du jazz à la house, du hiphop à la bass music et la ukg, en passant par les musiques africaines, caribéennes et latines. Lorsqu’ils se retrouvent à deux derrière les platines, le mariage de leurs cultures respectives s’impose comme une invitation au voyage, sans frontières de temps ni d’espace, à la découverte d’une notion universelle : le groove.

● Tarif plein 10€

● Adhérents et étudiants 7€

● Gratuit pour les moins de 14 ans

Le Château, 84240 La Tour-d’Aigues

Parking sur place

Bar et petite restauration

samedi 18 septembre – 18h30 à 23h59

Château de La Tour d’Aigues Château de La Tour d’Aigues 84240 La Tour-d’Aigues La Tour-d’Aigues 84240 Vaucluse

Le château de La Tour d’Aigues en Vaucluse, propriété du Conseil Général, abrite depuis 1987, un musée des faïences. A l’occasion des travaux de restauration du château, effectués par le Conseil Général de Vaucluse, et des fouilles archéologiques menées de 1976 à 1980, un important ensemble de céramiques, verrerie, carreaux de pavement a été mis au jour. La Tour d’Aigues a été un centre de production de faïences durant la seconde moitié du XVIIIe siècle grâce » à Jean-Baptiste-Jérôme BRUNY (1724-1795), propriétaire du château. Ce descendant d’une famille de la grande bourgeoisie marseillaise était un érudit, un passionné d’histoire naturelle, de médecine, d’agronomie et grand amateur d’art. Son esprit d’entreprise, sa curiosité, son goût pour la recherche appliquée l’amena à tenter diverses expériences dans les domaines les plus variés : ainsi créa-t-il une faïencerie dans une bastide voisine du château dont certaines productions se trouvent au musée. Il s’entoura d’artistes, rechercha des gravures pouvant servir de modèles et, suivant en cela, son souci de maintenir un lien constant entre la science et le négoce, l’utile et le beau, il fit quelques essais de porcelaines.

