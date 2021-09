Nozay Château de La Touche Loire-Atlantique, Nozay Communs du château des XVI et XVII siècles et allées du parc Château de La Touche Nozay Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

18 et 19 septembre Communs du château des XVI et XVII siècles et allées du parc * Les communs du Château de La Touche La visite comportera un historique de la propriété et la visite d’une salle ancienne. Un parcours dans les allées du parc est possible. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Château de La Touche 44170 Nozay Nozay 44170 Loire-Atlantique

https://cibul.s3.amazonaws.com/location76803115.jpg?_ts=1630395790840 02 40 21 76 89

Château du XIXe construit sur l’emplacement d’un ancien château appartenant au Marquis de Baudry D’Asson mort à La Touche. Le chateau est situé à Nozay 44170 (Loire Atlantique) Il est situé près de l’église de Nozay et le porche d’entrée est en face du jardin public

