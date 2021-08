La Rochefoucauld-en-Angoumois Château de La Rochefoucauld Charente, La Rochefoucauld-en-Angoumois Découvrez plus de 1 000 ans d’histoire Château de La Rochefoucauld La Rochefoucauld-en-Angoumois Catégories d’évènement: Charente

Vendredi 17 septembre, 10h00, 14h00 Découvrez plus de 1 000 ans d’histoire * Découvrez le Château de la Rochefoucauld, perle de l’Angoumois, à travers son architecture Renaissance ! La visite se fait en partie libre, seules les bibliothèques se font avec un guide. *

Gratuit. Inscription obligatoire, 30 élèves par classe max, pour collèges et lycées.

Château de La Rochefoucauld 16110 La Rochefoucauld La Rochefoucauld-en-Angoumois 16110 La Rochefoucauld Charente

http://www.chateau-la-rochefoucauld.com/

Apparue en 1019 avec Foucauld, seigneur de La Roche, la famille de La Rochefoucauld a longtemps été considérée comme une branche des Lusignan, en raison de la similitude de leurs armes. Il semble, en réalité, que Foucauld était un proche parent du vicomte de Limoges, descendant d’un Grand de la cour de Charlemagne. Seules quatre autres familles en France (dont celle des Capétiens) peuvent se prévaloir d’une telle ancienneté. L’histoire du château est indissociable de l’histoire de la famille des La Rochefoucauld qui, elle-même, s’inscrit, siècle après siècle, dans la vie politique de son temps. Au début du XIe siècle, les La Rochefoucauld ont édifié une place forte sur un éperon rocheux dominant la Tardoire. Le château témoigne aujourd’hui de la richesse de l’architecture française durant plus de sept siècles : donjon roman, forteresse du XVe siècle, château de la Renaissance au XVIe siècle puis agrandissements du XVIIIe siècle. Le château est classé au titre des Monuments historiques en 1955.

