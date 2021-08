Beyssac Château de la Rivière Beyssac, Corrèze Découverte du château et de la jumenterie Château de la Rivière Beyssac Catégories d’évènement: Beyssac

Découverte du château et de la jumenterie Château de la Rivière, 19 septembre 2021 10:00, Beyssac. Journée du patrimoine 2021 Château de la Rivière. Gratuit

Dimanche 19 septembre, 10h00 Découverte du château et de la jumenterie * *

dimanche 19 septembre – 10h00 à 16h00

Gratuit. Entrée libre. Horaires : 10h et 15h.

Château de la Rivière La rivière, 19230 Beyssac Beyssac 19230 Corrèze

https://cibul.s3.amazonaws.com/location1923845.jpg 06 86 76 22 40

Le château, datant du XIXe siècle, est une ancienne Jumenterie Nationale.

