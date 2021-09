La Motte-Tilly Château de La Motte-Tilly Aube, La Motte-Tilly Atelier “Barre de massage” Château de La Motte-Tilly La Motte-Tilly Catégories d’évènement: Aube

Gratuit. Entrée libre. Pass sanitaire obligatoire.

https://cibul.s3.amazonaws.com/location72991665.jpg 03 25 39 99 67 http://www.la-motte-tilly.monuments-nationaux.fr

La Motte-Tilly est un élégant château du Siècle des Lumières, richement meublé et entouré de jardins à la française. Il est édifié en 1754 pour l’abbé Terray, appelé à devenir l’un des plus puissants ministres de Louis XV. En 1910, le comte de Rohan Chabot s’attache à rendre à la demeure et au domaine leur splendeur d’antan. Sa fille, la marquise de Maillé restitue avec goût un ameublement et une décoration intérieure qui constituent une invitation à rêver le XVIIIe siècle.

Le château est le décor principal du film de Milos Forman, « Valmont », inspiré de l’œuvre de Choderlos de Laclos, « Les Liaisons dangereuses ».

