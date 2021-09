Marsac-sur-Don Château de la herbretais Loire-Atlantique, Marsac-sur-Don Château de la Herbretais Château de la herbretais Marsac-sur-Don Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Château de la Herbretais Château de la herbretais, 18 septembre 2021 14:00, Marsac-sur-Don. Journée du patrimoine 2021 Château de la herbretais. Tarif habituel

18 et 19 septembre Château de la Herbretais * Le château de la Herbretais date de la fin du XVème et du début du XVIème siècle. Il a été construit avec la pierre bleue de Nozay et de Marsac-sur-Don. Visite des extérieurs du parc et de certaines pièces commentée par les propriétaires. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 19h00

1€ par personne – Renseignements au 06 80 41 01 80

Château de la herbretais *Marsac sur Don, 44170 Marsac-sur-Don Marsac-sur-Don 44170 Loire-Atlantique

Manoir du 16eme siecle, construit avec la pierre bleue de Nozay et Marsac, toujours habité par la même famille, dont l’aménagement a été amélioré au cours des siecles.

