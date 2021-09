Digny Château de la Hallière Digny, Eure-et-Loir Viste des extérieurs du château Château de la Hallière Digny Catégories d’évènement: Digny

Château de la Hallière Château, 28250 Digny Digny 28250 Eure-et-Loir

Château du XVIIIe siècle bâti en briques roses, composé d’un corps principal et de deux pavillons communs de la même époque avec un pigeonnier.

Ancienne seigneurie.

Au XVe siècle, Louis IX donna la seigneurie de la Hallière au chapitre de Saint-Martin de Tours qui la posséda jusqu’en 1783.

A l’origine, c’était un manoir qui fut remplacé vers 1774 par le château construit suivant les plans de l’architecte Moreau pour M. de Balincourt.

Celui ci, complètement ruiné, le vend avec tout son mobilier à la famille du propriétaire actuel en 1794.

