Visite d’une maison 17ème et 18ème, le château de la Grand’ville Château de la Grand’ville, 18 septembre 2021 14:00, Bringolo. Journée du patrimoine 2021 Château de la Grand’ville. Gratuit

18 et 19 septembre Visite d’une maison 17ème et 18ème, le château de la Grand’ville * *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

20 personnes par visite

Château de la Grand’ville La Grand’Ville, 22170, Bringolo Bringolo 22170 Côtes-d’Armor

Le château de la Grand Ville a été construit vers 1650 à la suite du démantèlement du château fort de Kérimer par le chevalier du Breil de Rays. Il passa ensuite dans la famille Chrétien de Tréveneuc à la suite d’ un mariage, puis au comte de Kergariou, qui épousa Mélanie de Tréveneuc.

Il est constitué d’ un grand corps de logis rectangulaire et de deux petits corps latéraux symétriques est et ouest formant une légère avancée, ainsi que d’ un corps latéral de plan presque carré articulé à l’ angle sud-est du corps latéral est.

