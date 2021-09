Nantes Château de la Gaudinière Loire-Atlantique, Nantes Découverte de la Gaudinière, son château et son parc Château de la Gaudinière Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Découverte de la Gaudinière, son château et son parc Château de la Gaudinière, 18 septembre 2021 09:30, Nantes. Journée du patrimoine 2021 Château de la Gaudinière. Gratuit Handicap moteur 02 40 41 61 60

Samedi 18 septembre, 09h30, 10h30 Découverte de la Gaudinière, son château et son parc * Le château de la Gaudinière se présente comme une maison de plaisance édifiée durant les années 1870 pour un banquier fortuné.

Présentation de nombreux documents iconographiques dont le plan des pièces de réception du rez-de-chaussée et des photographies des derniers maîtres de lieux dans leur luxueux décor à l’époque de l’entre-deux-guerres. La présentation du château sera suivie par la visite de son parc qui abrite un remarquable bois de feuillus indigènes. Châtaigniers et chênes plusieurs fois centenaires y côtoient les espèces exotiques implantées au 19e siècle : séquoias, cyprès chauves ou palmiers. Visites : Visite guidée du château : samedi à 9H30h et 10h30 Visite guidée du parc : samedi à 11h et 12h *

samedi 18 septembre – 09h30 à 10h30

samedi 18 septembre – 10h30 à 11h30

Inscription obligatoire auprès de l’équipe de quartier. / “Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans”

Château de la Gaudinière rue Diane 44300 Nantes Nantes Breil – Barberie Loire-Atlantique

