Samedi 18 septembre, 14h00 Château de la Faye * *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h30

Entrée libre

Château de la Faye La Faye, 63880 Olmet Olmet 63880 Puy-de-Dôme

https://cibul.s3.amazonaws.com/null 0662018322 http://www.chateaudelafaye.fr https://www.facebook.com/chateaudelafaye

Le château de la Faye est un château fort en cours de restauration. Visites guidées, danses médiévales et auvergnates, artisanat et production locale, parcours ludique.

